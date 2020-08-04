Beyrut'taki patlamanın arkasında kim var? İsrail'den açıklama geldi

Lübnan'nın başkenti Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, patlamanın meydana geldiği liman çevresinde çok büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanı, olayda 'çok sayıda' kişinin zarar gördüğünü söyledi. Lübnan Hizbullah'ı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı. Lübnan Kızılhaç Örgütü, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Söz konusu yetkililer, İsrail'in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.

LÜBNAN KIZILHAÇI: BEYRUT'TAKİ PATLAMADA YÜZLERCE YARALI VAR

Lübnan Kızılhaç Örgütü, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

Kızılhaç Örgütü yetkililerinden Georges Kettaneh, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti. Patlamada ölülerin de olduğunu aktaran Kettaneh, sayı hakkında herhangi bir detay vermedi.

Öte yandan Lübnan Kızılhaç Örgütü, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, kendi bünyesinde ve ülkenin farklı bölgelerinde bulunan tüm ambulansların Beyrut'ta gönderildiği bilgisini paylaştı.

LÜBNAN HİZBULLAHI: "BEYRUT'TAKİ PATLAMADA SİLAH DEPOLARIMIZIN HEDEF ALINDIĞI İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR"

Lübnan Hizbullah'ı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.