Almanya'da başörtüsüne hakaret davasında avukata kimyasal maddeli mektup gönderildi

MEKTUPTA ZEHİRLİ MADDE OLASI

Kimyasal madde içerikli mektubu gördükten sonra polise haber verdiğini ifade eden Tekinoğlu, "Polis 15 kişilik ekiple 5 dakika içerisinde geldi. Büroyu ve binanın bir kısmını boşalttılar. Röntgen çekip, mektubun içerisinde patlayıcı madde var mı diye kontrol ettiler. Patlayıcı olmadığı anlaşılınca da zehirli bir madde olasılığı üzerine alıp laboratuvara götürdüler" dedi.

"BU TİP TEHDİTLER BİZİ YILDIRMAZ MOTİVE EDER"

Tekinoğlu bu tip mektupların kendisini yıldıramayacağını, korkutamayacağını, aksine kendilerini daha çok motive ettiğini, haksızlığa karşı dik durmaya devam edeceğini, ırkçılığa karşı mücadele edip, müvekkillerinin haklarını savunmaya devam edeceğini ifade etti.