01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Sudan'da feci kaza! 13 ölü 15 yaralı...

Son dakika haberine göre; 'nın El-Jezirah eyaletinde kamyonetle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.08.2020
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Sudan'da feci kaza! 13 ölü 15 yaralı...

Sudan Resmi Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, El-Jezirah eyaletine bağlı El-Denagla köyünün yakınlarındaki Medeni-Gadarif kara yolunda kamyonetle yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 4 polisin bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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