Almanya Hong Kong'la olan suçluların iadesi anlaşmasını askıya aldı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong hükümetinin 12 muhalefet adayının Yasama Konseyi seçimlerine katılmaktan menetmesinin ve seçimlerin 1 yıl erteleneceğine ilişkin alınan kararın Hong Kongluların haklarına müdahale olduğunu belirtti.

Söz konusu kararın, 4 aktivistin göz altına alınmasının ardından geldiğine işaret eden Maas, bundan endişe duyduklarını belirtti.

Maas, "Mevcut gelişmeler ışığında Hong Kong'la olan suçluların iadesi anlaşmasını askıya alma kararı verdik." bilgisini paylaştı.

Çin'in uluslararası hukuktan doğan yükümlüğe uymasına ilişkin beklentiyi birçok kez açıkça ifade ettiğini aktaran Maas, özellikle özgür ve adil seçimlerin yapılmasının Hong Kongluların hakkı olduğunu kaydetti.

YASAMA KONSEYİ SEÇİMLERİN ERTELENMESİ

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bugün yaptığı açıklamada, eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 1 yıl erteleneceği bildirilmişti.

MUHALİF 12 ADAY SEÇİMLERDEN MENEDİLMİŞTİ

Hong Kong'da bu ay yaklaşık 600 bin kişi, eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimlerinde yarışacak muhalefet adaylarını belirlemek için 2 gün boyunca oy kullanmıştı.

Hong Kong hükümetinden bir sözcü, dün, seçim işleri komisyonunun muhalefetten 12 adayı Yasama Konseyi seçimine katılmaktan menettiğini ve bu kararı desteklediklerini belirtmişti.

Birden fazla partinin katılımından oluşan "demokrasi yanlısı kamp", eylüldeki seçimlerde Yasama Meclisinde çoğunluğu elde etmeyi amaçlarken, bazı aktivistler ise yetkililerin, bazı adayları seçim yarışından menedebileceğinden endişe ediyordu.

Genç demokratik aday Owen Chow, yetkililerin, sevmedikleri adayı "Ulusal Güvenlik Yasası" altında herhangi uygun bir sebep olmadan gözaltına alabilecekleri veya seçimlerden menedebilecekleri değerlendirmesinde bulunmuştu.