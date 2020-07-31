31 Temmuz 2020, Cuma
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AB'den yine çifte standart: Türkiye'yi bir kez daha liste dışı bıraktılar

Avrupa Birliği Konseyi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeler listesine 'yi yine almadı. Önceki listede olduğu gibi , , , , Fas, , Ruanda, , Tayland, Tunus ve Uruguay'a seyahatler kademeli olarak açılacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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AB'den yine çifte standart: Türkiye'yi bir kez daha liste dışı bıraktılar

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde, Çin'e de kısıtlama uygulanmayacak.

Ancak bir önceki listede seyahat kısıtlamasının kaldırılması tavsiye edilen Cezayir'e ise AB sınırları yeniden kapatılacak.

TÜRKİYE'YE KISITLAMA DEVAM EDECEK
Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek. Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.

AB, 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarını kaldıracak! Skandal karar! Türkiye listede yok AB, 14 ÜLKEYE SEYAHAT KISITLAMALARINI KALDIRACAK! SKANDAL KARAR! TÜRKİYE LİSTEDE YOK

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