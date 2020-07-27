Son dakika | İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasında savaş! Hedefler vuruldu
Son dakika... İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı. İsrail'in bu saldırısına karşılık Lübnan Hizbullahı, sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
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İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.
Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı.
Vurulan bölgelerin Hizbullah'a ait olduğu öğrenildi.
LÜBNAN HİZBULLAHI İSRAİL HEDEFLERİNE SALDIRDI
Lübnan Hizbullahı, sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
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