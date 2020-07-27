27 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasında savaş! Hedefler vuruldu

Son dakika | İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasında savaş! Hedefler vuruldu

Son dakika... sözcüsü Adraee, sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı. İsrail'in bu saldırısına karşılık Lübnan Hizbullahı, sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
ABONE OL
Son dakika | İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasında savaş! Hedefler vuruldu

İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.

Son dakika... İsrail Lübnanı vurdu! İşte ilk görüntüler İSRAİL LÜBNAN'I VURDU! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı.



Vurulan bölgelerin Hizbullah'a ait olduğu öğrenildi.

LÜBNAN HİZBULLAHI İSRAİL HEDEFLERİNE SALDIRDI
Lübnan Hizbullahı, sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Detaylar geliyor...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA