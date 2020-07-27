27 Temmuz 2020, Pazartesi
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İran'dan çok acı koronavirüs itirafı!

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi koronavirüs nedeniyle ülkedeki durumun iyi olmadığını belirterek, 'Hastanede tedavi altına alınanların sayısı düşmediği sürece günlük ölümler de 200'ün altına düşmeyecektir.' dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.07.2020
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İran'dan çok acı koronavirüs itirafı!

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre Herirçi, "İran Kovid-19'da hiç iyi durumda değil. Hastanede tedavi altına alınanların sayısı düşmediği sürece günlük ölümler de 200'ün altına düşmeyecektir." dedi.

İran'dan çok acı koronavirüs itirafı!

Ülkenin doğusundaki Rezevi Horasanı'nda vakaların yüzde 300 arttığını aktaran Herirçi, "Ülkenin neredeyse tamamı kırmızı bölge durumundadır. Kırmızı olmayan yerlerin nüfusu 1 milyonun altında." diye konuştu.

İran'dan çok acı koronavirüs itirafı!

ÖLÜ SAYISI 16 BİNE YAKLAŞTI

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 216 artışla 15 bin 700'e ulaşmıştı.

İran'dan çok acı koronavirüs itirafı!

Hastalardan 3 bin 695'inin durumunun ağır seyrettiği ülkede, toplam vaka sayısı da 2 bin 333 artarak 291 bin 172'ye yükselmişti.

İran'dan çok acı koronavirüs itirafı!

İran'da Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor.

İran'dan çok acı koronavirüs itirafı!

Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer Ahmed ise "riskli bölge" olarak belirlendi.

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