DSÖ'den korkutan açıklama: Asla eskiye dönüş olmayacak

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhonom Ghebreyesus, koronavirüs salgını nedeniyle gelecekte eski normale geri dönüşün asla mümkün olmayacağını söyledi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 650 binden fazla insan hayatını kaybetti, 16 milyon 300 binden fazla insan Kovid-19'a yakalandı. Pandemi ilan edilen koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları bitiren bir açıklama geldi.

"ESKİ NORMALE DÖNÜŞ OLMAYACAK"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, "Sizlere dürüst olacağım. Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.

"KOVID-19'A İKİNCİ KEZ YAKALANILMASI KONUSUNDA TAM BİR CEVABIMIZ YOK"

Öte yandan DSÖ'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığı, bu konuda araştırmaların "aktif şekilde" devam ettiği belirtilmişti.