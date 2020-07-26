İngiltere'den flaş Covid-19 açıklaması: İkinci dalga...

"Kararın aniden alındığına" yönelik eleştirilere de cevap veren Raab, "İspanya'da son 2 günde Kovid-19 vakalarındaki ciddi artışı değerlendirdik. Alınan karar tatilcileri üzmüş olabilir ancak bunun için tatilcilerden özür dilemeyeceğiz. Hızlı ve kararlı olmamız gerekirdi. İngiltere'de salgının yayılmasını durdurmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Önlem alınmadığı takdirde İngiltere'de yeni bir karantina dönemi yaşayabiliriz." şeklinde konuştu.