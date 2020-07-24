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Filipinler’de askeri helikopter düştü: 4 ölü, 1 yaralı

’de orduya ait bir helikopter düştü. Kazada iki pilot, bir mürettebat ve bir askeri yetkili yaşamını yitirdi, diğer asker ise yaralı kurtuldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Filipinler’de askeri helikopter düştü: 4 ölü, 1 yaralı

Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait UH-1D tipi askeri helikopter, ülkenin Isabela bölgesinde düştü.

HAYATA VEDA ETTİLER

Filipinler Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Tümgeneral Edgard Arevalo, kazada helikopterin pilotu Binbaşı Christopher Cesar Urbano, yardımcı pilot Yüzbaşı Fiorelio Bernardo, Üsteğmen Mike Tuesday Tabigne ve Kıdemli Başçavuş John Christopher Taguiam'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazadan yaralı kurtulan havacı Gerry Aviles Jr.'ın ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlatıldığı aktarıldı.

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