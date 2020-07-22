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İran - ABD hattında tansiyon tavan yaptı: Daha ağır intikam yolda

Son dakika haberi... İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ’nin ’ta düzenlediği saldırı sonucu öldürülen ’ye karşılık ABD’den alacakları intikamın çok daha ağır olacağını ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.07.2020
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İran - ABD hattında tansiyon tavan yaptı: Daha ağır intikam yolda

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'yi tehdit ederek, "Kasım Süleymani için alacağımız çok daha ağır intikam yolda" ifadesini kullandı.

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik saldırıdan ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan Şemhani, "Onları öldürenler koltuklarında rahat oturamayacaklar. İran ve Irak halkı Süleymani ve el-Mühendis'in intikamını alacaktır. Çok daha ağır intikam yolda" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile dün gerçekleştirdiği görüşmesinde, Kasım Süleymani'nin intikamını ABD'den alacaklarını vurgulayarak, "Onlar sizin misafirinizi sizin evinizde öldürdüler. Bu küçük bir olay değil kesinlikle karşılık vereceğiz" demişti.
İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü.

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