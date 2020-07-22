Son dakika: ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 7,8'lik deprem | 2020 son depremler
Son dakika haberi.. AFAD, ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında saat 09.12'de (TSİ) 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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SON DAKİKA HABERLERİ: ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında saat korkutan bir deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) şiddetli depremin (TSİ) saat 09.12'de meydana geldiğini ve şiddetinin ise 7,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.