Son dakika: ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 7,8'lik deprem | 2020 son depremler

SON DAKİKA HABERLERİ: ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında saat korkutan bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) şiddetli depremin (TSİ) saat 09.12'de meydana geldiğini ve şiddetinin ise 7,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.