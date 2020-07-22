Rusya'dan aşı hamlesi: Denekler arasında Türkler de var

Rusya'nın Türkiye ve diğer ülkelerle iş birliği sonucunda bu aşının yıl sonuna kadar 200 milyon ton civarında üretilmesinin planlandığını söyleyen Dmitriyev, bunun 30 milyon dozunun Rusya'da, kalan dozların ise diğer ülkelerde üretilmesinin planlandığını dile getirdi.