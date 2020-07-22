Kosova’da cami yapımını protesto edenler şok

Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski komutanlarından Binak Gashi tarafından örgütlenen protesto eylemi polisin geniş güvenlik önlemleri altında düzenlendi. Protesto eylemi sırasında, cami inşasını savunanların da caminin inşa edildiği yere gelmesiyle gerginlik yaşandı. Protestocular, cami inşasının Türkiye tarafından finanse edilmesine karşı çıkarken, sürecin daha şeffaf olması gereğini savundu. Protesto karşıtları ise, eylemcilere okul yıkılıp katedral inşa edilirken neden ses çıkarmadıkları sorusunu yönelttiler. Sırp Ortodoks Kilisesi Priştine Üniversitesi'nin kampüsü içinde inşa edilirken neden protesto gösterisi düzenlemedikleri soruldu. Bu sorular karşısında caminin yapımını protesto edenler sessiz kaldı. Merkez Cami'nin yapımını destekleyenler, nüfusun yüzde 95'nin Müslüman olduğu Kosova'da, cami yapımından daha doğal bir şey olamayacağına vurgu yaptı. Protesto gösterisine düşük katılım olduğu gözlendi.



PROTESTOCULARA CUMHURBAŞKANI THAÇİ'DEN TEPKİ



Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Priştine'de Merkez Camii'nin yapımını protesto edenlere tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Thaçi, caminin temelini atmış olmaktan gurur duyduğunu açıkladı.



Thaçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kosova'nın dini hoşgörü açısından bölgede örnek ülkeyi teşkil ettiğini belirterek, "Protesto eylemleri demokrasinin bir parçasıdır, ancak, protesto eylemleri dinler arası ve halklar arasında nefrete neden olmamalıdır" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Thaçi, bir kaç yıl önce Priştine'de Merkez Camii'nin temel atma törenine katılarak caminin temelini atmış olmasından gurur duyduğunu belirtti.