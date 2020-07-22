Ermeniler ABD'de Azerbaycan vatandaşlarına saldırdı

Açıklamada, "Yüzlerce Ermeni bugün Konsolosluğumuzun önünde toplanan, küçük bir guruptan oluşan Azerbaycanlı protestoculara saldırdı. 7 Azerbaycanlı yaralandı, 4'ü hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Polis, bu konuyu ciddi şekilde araştırmalı ve tüm suçluları adalete teslim etmeli. Tüm dostlarımızı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Azınlık grubunu hedef alan bu tür şiddetin Los Angeles'ta yeri yoktur" denildi.