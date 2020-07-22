22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Ermeniler ABD'de Azerbaycan vatandaşlarına saldırdı

ABD'de yaşayan vatandaşları Los Angeles'ta toplanarak 'ın saldırılarını protesto etti. Azerbaycanlıların protestosu karşısında yüzlerce Ermeni biraraya gelerek saldırıya geçti. Vahşice gerçekleşen saldırıda 1'i kadın 7 kişi yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.07.2020
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Ermeniler ABD'de Azerbaycan vatandaşlarına saldırdı

ABD'nin Los Angeles kentinde 'ın 'a yönelik saldırılarını protesto eden Azerbaycanlıların Ermenilerin saldırısına uğraması sonucu 7 kişi yaralandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim devam ederken, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce Ermeni gösteri gerçekleştirdi. Ermeniler Azerbaycan aleyhine sloganlar atarken, 30'a yakın Azerbaycanlı da Ermenilere karşı Başkonsolusluk önüne geldi.

1'İ KADIN 7 KİŞİ YARALANDI

Karşıt gösteri düzenleyen Azerbaycanlılar, "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Azerbaycan" pankartları taşırken Ermenilerin saldırısına uğradı. Bölgede bulunan polislere rağmen çıkan olayda 1'i kadın 7 Azerbaycanlı yaralandı.

Ermenilerin saldırısına ilişkin Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Ermenilerin yapabilecekleri bu. Barışçıl Azerbaycanlı protestoculara, kadınlara da saldırıyor." denildi.

Açıklamada, "Yüzlerce Ermeni bugün Konsolosluğumuzun önünde toplanan, küçük bir guruptan oluşan Azerbaycanlı protestoculara saldırdı. 7 Azerbaycanlı yaralandı, 4'ü hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Polis, bu konuyu ciddi şekilde araştırmalı ve tüm suçluları adalete teslim etmeli. Tüm dostlarımızı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Azınlık grubunu hedef alan bu tür şiddetin Los Angeles'ta yeri yoktur" denildi.

Ermeniler ABD'de Azerbaycan vatandaşlarına saldırdı ERMENİLER ABD'DE AZERBAYCAN VATANDAŞLARINA SALDIRDI

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