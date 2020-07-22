22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Birlemiş Milletler'den Libya uyarısı: Askeri çözüme yer yok!

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (), 'daki krizin askeri yollarla çözülemeyeceğini belirterek, tüm taraflara müzakerelere dönme ve siyasi çözüm çağrısını yineledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.07.2020
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Birlemiş Milletler'den Libya uyarısı: Askeri çözüme yer yok!

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Mısır'ın Libya'ya askeri müdahale planlarına yönelik soruları yanıtladı.

Mısırlı yetkililerle temasta olduklarını belirten Dujarric, "Libya'da sahada ve ülke dışındaki tüm taraflara mesajımız net; askeri çözüme yer yok. Tek çözüm müzakere edilmiş siyasi bir çözüm." dedi.

Mısır parlamentosu dün Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye, Libya'ya askeri müdahale yapmaya olanak sağlayan "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma" yetkisi vermişti.

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