21 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rum Dışişleri Bakanı ABD'ye ağladı: Erdoğan'a izin vermeyin!

Rum Dışişleri Bakanı ABD'ye ağladı: Erdoğan'a izin vermeyin!

Son dakika haberi... Nikos Hristodulidis, 'nin 'deki ilerleyişinin durdurulması için Amerika Birleşik Devletleri'ne devreye girmesi çağrısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.07.2020
ABONE OL
Rum Dışişleri Bakanı ABD'ye ağladı: Erdoğan'a izin vermeyin!

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ilerleyişinin durdurulması için Amerika Birleşik Devletleri'ne devreye girmesi çağrısı yaptı. Rum Bakan, "Uluslararası toplum ve Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bölgede izin vermemelidir" dedi.

Doğu Akdeniz'de artan Türk hava ve deniz faaliyetlerinin, Ankara'nın bölgede stratejik hedeflerini izlemeye ve bunu askeri yollarla uygulamaya hazır olduğunun açık sinyali olduğunu savundu.

"TÜRKİYE'YE BASKI UYGULANSIN"

'Kıbrıs için Adalet' Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından düzenlenen özel törene ana konuşmacı olarak katılan Hristodulidis, "Kısacası uluslararası toplum için Türkiye'nin faaliyetlerini sözlü olarak kabul etmemek yetmemektedir. Uluslararası toplum çok geç olmadan dayanışma ve kararlılıkla hareket etmelidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önemli ve sürekli üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin, sadece ortaklarını desteklemek açısından değil tüm bölge için faydalı olacak, kendi çıkarlarını koruyacak baskısını Türkiye'ye uygulaması çok önemlidir" dedi.

Rum Kesimi sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler RUM KESİMİ SINIRLARA AĞIR SİLAHLI MEVZİLER YERLEŞTİRDİLER
Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos: Türklere karşı Rum ordusu donatılmalı RUM BAŞPİSKOPOSU II. HRİSOSTOMOS: TÜRKLERE KARŞI RUM ORDUSU DONATILMALI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA