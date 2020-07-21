21 Temmuz 2020, Salı
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Almanya'dan haddi aşan Türkiye açıklaması!

, ile ilgili haddini aşan ifadeler kullandı. Yunanistan ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Maas, AB-Ankara ilişkilerinde olası bir ilerlemenin ancak Türkiye'nin 'deki sondaj faaliyetlerini durdurması hâlinde mümkün olacağını savundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.07.2020
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Almanya'dan haddi aşan Türkiye açıklaması!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gerçeleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarını hedef aldı.

Maas, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin duruşumuz çok net. Uluslararası hukuka uyulmalı. AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme ancak Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki adımlarını sonlandırması hâlinde mümkün" dedi.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını bu ay başında devralan Almanya'nın dışişleri bakanı Maas, Atina'daki temasları kapsamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü. Maas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile de bir araya gelecek.

Berlin, geçen hafta Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın çözümü için Türk ve Yunan yetkililer arasındaki gizli görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.

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