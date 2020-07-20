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ABD’ye Kasım Süleymani’nin bilgilerini veren isim idam edildi

 tarafından öldürülen 'nin güzergah bilgilerini veren ve istihbarat servisi ile ABD () adına "casusluk yaptığı" iddiasıyla bir kişiyi idam etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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ABD’ye Kasım Süleymani’nin bilgilerini veren isim idam edildi

, tarafından öldürülen 'nin güzergah bilgilerini paylaştığı ve istihbarat servisi ile ABD () adına "casusluk yaptığı" iddiasıyla bir kişiyi idam etti.

CASUSLUK YAPTIĞI GEREKÇESİ İLE İDAM EDİLDİ

İran yargı erki sitesinin haberine göre, MOSSAD ve CIA için casusluk yaptığı ve Süleymani'nin bulunduğu yerin bilgilerini bu servislerle paylaştığı iddia edilen Mahmud Musevi Mecd bu sabah idam edildi.

HAVA SALDIRISINDA ÖLMÜŞTÜ

Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, Mecd'in para karşılığında Devrim Muhafızları Ordusu başta olmak üzere ülkenin silahlı kuvvetleri ve diğer emniyet konularıyla ilgili CIA ve MOSSAD'a istihbarat sağladığını savunmuştu. Mecd'in İran yargısı tarafından idama mahkum edildiğini belirten İsmaili, yüksek mahkemenin de onadığı cezanın yakında uygulanacağını aktarmıştı.

ABD, 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

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