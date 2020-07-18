18 Temmuz 2020, Cumartesi
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AB'den ABD'nin yaptırımların tepki

Avrupa Birliği, ABD tarafından Avrupalı bazı şirketlere uygulanan yaptırıma tepki geldi. ABD'nin yaptırımlarının Avrupa'nın çıkarlarına karşı olduğunu dile getiren Josep Borrell, "Yaptırım tehditlerinden derin endişe duyuyorum" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.07.2020
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AB'den ABD'nin yaptırımların tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "ABD'nin Avrupa şirketlerine ve çıkarlarına karşı artan yaptırımlarından ve yaptırım tehditlerinden derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Borrell, ABD'nin yaptırım kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TÜRKAKIM PROJESİ MESAJI

ABD'nin kendi sınırları dışında yaptırım uygulamasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Borrell, "ABD'nin Avrupa şirketlerine ve çıkarlarına karşı artan yaptırımlarından ve yaptırım tehditlerinden derin endişe duyuyorum. İran, Küba, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve son olarak Kuzey Akım 2 ile TürkAkım projelerinde bu gelişmekte olan eğilime tanık olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, meşru biçimde iş yapan Avrupalı şirketlere üçüncü ülkelerin yaptırımlarına ilkesel olarak karşı çıktığını, Avrupa politikalarını üçüncü ülkelerin belirleyemeyeceğini kaydetti.

AB'nin siyasi farklılıklar konusunda diyaloğa açık olduğunu belirten Borrell, yaptırım tehdidinde ise görüşme gerçekleşemeyeceğini ifade etti.

Borrell, dış ve güvenlik politikası hedeflerinin paylaşıldığı durumlarda ise eşgüdümlü politikaların değerli olduğunu vurguladı.

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