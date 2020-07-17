Mafya İtalya'nın kurtuluş parasına göz dikti

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Mafya Karşıtı Soruşturma Ajansının (DIA) raporu, İtalya'daki mafya oluşumlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını, etkilerini genişletme ve ekonomik açıdan daha da zenginleşme fırsatı olarak gördüğünü ortaya koydu.

Raporda, virüs krizi nedeniyle mafya örgütlerinin, zorluk yaşayan büyük ve orta ölçekli firmalara el koyma olanağı sağladığı da belirtildi.

MAFYA PARA DENİZİNE DALACAK

DIA Direktörü Giuseppe Governale de raporla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Kovid-19'un yol açtığı ekonomik krizle baş edebilmek için, suç örgütlerini cezbedebilecek on milyarlarca avro kaynak aktarılacak. Mafya durup bunu izlemeyecek. Mafya, bu para denizine dalacak." ifadelerini kullandı.

Governale, bu durumla mücadele edebilmek için sorumlulukla hareket eden bir yönetici kadrosuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

DIA'nın yarı yıl raporu, Avrupa Komisyonu'nun Kovid-19'dan etkilenen ülkelerde ekonomik toparlanmayı sağlamayı hedefleyen 750 milyar avroluk kurtarma fonu teklifinin, Brüksel'de bugün toplanan AB Liderler Zirvesi'nde görüşüldüğü zamana denk geldi.

Kovid-19 salgınından önce durağan seyreden İtalya ekonomisinin pandemi nedeniyle ciddi oranda küçüleceği tahminleri yapılırken, ülkedeki mafya yapılanmalarının özellikle uyuşturucu kaçakçılığından elde ettikleri gelirlerle, zor durumdaki otel, restoran gibi işletmeleri satın almaya çalıştıkları daha önce basına yansımıştı.

İtalya'nın güneyindeki bölgelerden Campania'da "Camorra", Calabria'da "Ndrangheta" ve Sicilya'da "Cosa nostra" isimli mafya gruplarının ve onlara bağlı klanların faaliyet gösterdiği biliniyor.