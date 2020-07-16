İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bini geçti
Koronavirüs salgının Avrupa'da en çok can aldığı ülkelerden İtalya'da son 24 saatte 20 kişi daha hayatını kaybetti. İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 35 bin 17'ye yükseldi.
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 35 bin 17'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 473'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 736'ya ulaştı. Son 24 saatte 230 yeni vaka kaydedildi.
İyileşenlerin sayısı bugün 230 artışla 196 bin 246'ya çıktı.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 35 bin 17'ye yükseldi.
Ülke genelinde bugüne kadar 6 milyon 103 bin 492 test yapıldı.