Kovid-19 aşısıyla ilgili Trump'tan dünyayı heyecanlandıran paylaşım

200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini geçti, yaklaşık 13 milyon 500 bin kişi virüsle enfekte oldu.

Pandemiden en kötü etkilenen ülke olan ABD'de Başkan Donald Trump Twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. "Aşılarla ilgili harika haberler!" ifadesini kullanan Trump'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öte yandan Trump, geçtiğimiz günlerde "Çok yakın zamanda aşının duyurulacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde, "Şu anda Covid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." açıklamasını yapmıştı.

Bilimsel alanda da ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Trump, "Şu anda Covid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.