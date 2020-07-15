Kovid-19 aşısıyla ilgili Trump'tan dünyayı heyecanlandıran paylaşım
Son dakika haberi; Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 13 milyon 500 bine yaklaşırken, pandemiyi durduracak aşı için bilim dünyasında kesintisiz çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump'tan umutlandıran bir paylaşım yaparak "Aşılarla ilgili harika haberler!" ifadesini kullandı.
200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini geçti, yaklaşık 13 milyon 500 bin kişi virüsle enfekte oldu.
Pandemiden en kötü etkilenen ülke olan ABD'de Başkan Donald Trump Twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. "Aşılarla ilgili harika haberler!" ifadesini kullanan Trump'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Öte yandan Trump, geçtiğimiz günlerde "Çok yakın zamanda aşının duyurulacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde, "Şu anda Covid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." açıklamasını yapmıştı.
Bilimsel alanda da ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Trump, "Şu anda Covid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.
KOVİD-19 AŞI ADAYI 45 KİŞİDE OLUMLU SONUÇ VERDİ
Bununla birlikte, ABD'de aşı çalışmalarını merkezine oturan Moderna, dün yaptığı açıklamada mRNA-1273 olarak bilinen aşı adayının güvenli olduğunu ve klinik çalışmaların ilk aşamasında 45 katılımcının hepsinde bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi.
Moderna, şu anda klinik deneylerin ikinci aşaması için 18-55 yaş arası 300 ve 55 yaş üstü 300 sağlıklı yetişkinin kaydını tamamladı.
Aşının son ve üçüncü aşaması ise 27 Temmuz'dan itibaren ABD'de 30 bin katılımcıyı kapsayacak şekilde yapılacak.
ABD'li sağlık otoritelerinin belirttiğine göre aşının yıl sonunda 500 milyon doz üretilmesi bekleniyor.
23 AŞININ KLİNİK DENEMELERİ SÜRÜYOR
Diğer taraftan, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 14 Temmuz itibarıyla Covid-19'a karşı 140 aşı adayı geliştirme, 23 aşı adayı ise klinik deneme safhasında bulunuyor.