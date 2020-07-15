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İzleyenleri şaşkına çevirdi! Haberleri sunarken başına öyle bir şey geldi ki...

’da haberleri sunan 'nun dişi, kameralar karşısındayken yerinden çıktı. Padolko’nun başına gelen ve yüzlerde tebessüm oluşturan bu olay, Ukrayna’da gündemine oturdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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İzleyenleri şaşkına çevirdi! Haberleri sunarken başına öyle bir şey geldi ki...

Ukrayna'da bir televizyon kanalında haber sunan Mariçka Padolko, görevi başındayken takma dişinin azizliğine uğrayarak talihsiz bir iş kazası yaşadı.

Haberleri sunduğu esnada dişi yerinden çıkan tecrübeli gazeteci, hiçbir şey olmamış gibi haberleri sunmaya devam etti. Padolko'nun başına gelen ve yüzlerde tebessüm oluşturan bu olay, Ukrayna'da sosyal medyanın gündemine oturdu.

İzleyenleri şaşkına çevirdi! Haberleri sunarken başına öyle bir şey geldi ki... İZLEYENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ! HABERLERİ SUNARKEN BAŞINA ÖYLE BİR ŞEY GELDİ Kİ...

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