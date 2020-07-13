13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; 'nın Açe eyaletinde 5,5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.07.2020
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Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin başkenti Banda Açe'nin 121 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, sarsıntının Sabang ve Sigli bölgelerinde de hissedildiği bilgisini paylaştı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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