13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Bağdat'ta DEAŞ'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

DEAŞ ile mücadelesini sürdüren Irak ordusu, yaptığı operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirdi. Açıklamada, operasyonda ordu ve İçişlerine bağlı istihbarattan olmak üzere 2 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.07.2020
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Bağdat'ta DEAŞ'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ordusunun dün gerçekleştirdiği askeri operasyonda DEAŞ'lı 5 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ın güneybatısında yürütülen özel nitelikli bir operasyona, uluslararası koalisyondan insansız hava araçlarının da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, başkentin güneybatısındaki Maamra Zeydan köyünde yürütülen operasyonda intihar timinden oldukları belirlenen DEAŞ'lı 5 teröristin abluka altına aldığı, ardından da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, operasyonda ordu ve İçişlerine bağlı istihbarattan olmak üzere 2 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

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