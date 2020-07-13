13 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Son dakika haberi... , Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.07.2020
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Araujo ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, ayrıca Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Nabeela Tunis ile de video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere’de açıklamalarda bulundu DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İNGİLTERE'DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Türkiye-İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması! Bakan Çavuşoğlu: İmzalamaya çok yakınız TÜRKİYE-İNGİLTERE ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI! BAKAN ÇAVUŞOĞLU: İMZALAMAYA ÇOK YAKINIZ

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA