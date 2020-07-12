Hindistan'da rekor Kovid-19 vaka artışı
Son dakika haberi... Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada vaka sayısının en yüksek kaydedildiği üçüncü ülke. Son olarak bir günde görülen en yüksek vaka sayısı tespit edildi. Toplam vaka 821 bine yaklaşırken bazı eyaletlerde yeniden karantina uygulamasına geçildi.
Bir günde 27 binden fazla vaka tespit edildi. Dünyada en fazla vaka görülen 3. ülke konumuna yükseldi.
Hindistan'da coronavirüs nedeniyle vaka ve can kaybı her geçen gün artıyor. Ülkede son olarak bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Toplam vaka 820 bini, can kaybı 22 bini aştı
Yerel yetkililer vakalardaki artış nedeniyle bazı eyaletlerde yeniden karantina uygulamasına geçti. Salgından en kötü etkilenen Yeni Delhi ve Mumbai ise uygulamanın dışında tutuldu Polis karantinadaki eyaletlerde sokaklarda devriye gezdi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi son durumu görüşmek üzere İçişleri ve Sağlık bakanlarının yanı sıra üst düzey yetkililerle biraraya geldi.
Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada vaka sayısının en yüksek kaydedildiği üçüncü ülke.
Modi yönetimi, pandemi nedeniyle kötüleşen ekonomiyi hızlı bir şekilde canlandırmak için milyonlarca kişinin yeniden iş başı yapmasını istiyor
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