BMGK'dan flaş Suriye kararı! Rusya iki defa reddetmişti
Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardım gönderilmesini 2 kez veto etmesinin ardından, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardımların 1 yıl devam etmesi konusunda anlaşma sağladı. Suriye'ye insani yardımlar daha önce 4 sınır kapısı üzerinden yapılırken geçen sene bu sayı 2'ye inmişti.
BMGK, Suriye'ye 2014 yılından beri insani yardımların girişine olanak sağlayan mekanizmayı görev süresinin dolmasının ardından 5'inci girişimde yenileyebildi.
13 ÜLKE DESTEK VERDİ 3 ÜLKE ÇEKİMSER KALDI
Almanya ve Belçika tarafından BMGK'ye sunulanan karar tasarısına 13 ülke destek verirken, Rusya, Çin ve Dominik Cumhuriyeti çekimser kaldı.
YARDIMLAR TEK SINIR KAPISINDAN YAPILACAK
BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın vetosunu önlemek ve mekanizmanın yenilenebilmesi için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan vazgeçti, yardımların yapıldığı sınır kapısı sayısı 1'e indirildi.
CİLVEGÖZÜ KARŞISINDAKİ BABÜLHAVA 1 YIL DAHA AÇIK TUTULACAK
Karara göre, Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame yardımların girişine kapatılırken, Cilvegözü karşısındaki Babülhava 1 yıl daha açık tutulacak ve insani yardımlar yeniden başlayacak.
İDLİB'DE 2,8 MİLYON KİŞİYE YARDIM GÖNDERİLİYOR
BM Babüsselame'den, Halep'in kuzeyinde yerinden edilmiş yardıma muhtaç 300 bin Suriyeliye ulaşıyordu, açık kalacak Babülhava'dan ise İdlib'de 2,8 milyon kişiye yardım gönderiliyor.
Suriye'ye insani yardımlar daha önce 4 sınır kapısı üzerinden yapılırken, Rusya geçen sene Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapılarını da yardımların girişine kapatmıştı.
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