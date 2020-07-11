Suriye'de işler karıştı! 35 terörist öldürüldü
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Beşşar Esad rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı terörist gruplara ait bir konvoya aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca düzenlenen saldırıda 35 terörist öldü.
Aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları, gece saatlerinde Deyrizor ilinin Irak sınırındaki Elbukemal ilçesi yakınlarında İran destekli yabancı terörist gruplara ait bir askeri konvoyu hedef aldı.
Saldırıda 2'si üst düzey sözde "komutan" olmak üzere, İran destekli 35 terörist öldürüldü.
Hava saldırısını henüz üstlenen olmadı.
3 Temmuz'da da Deyrizor'un Mayadin ilçesinde İran destekli gruplara ait bazı noktalar, aynı şekilde aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca bombalanmıştı.
İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN DEYRİZOR'DAKİ VARLIĞI
Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.
Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.
Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.
Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu, İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.
İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.
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