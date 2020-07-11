Brezilya'da yeni virüs paniği!

Brezilya'da domuz gribine benzeyen yeni bir virüs görülmesi ülkede panik yarattı.

DSÖ yaptığı açıklamada bunun domuzlarda görülen yeni bir virüs olduğunu açıklamıştı.

'AH1N2' adı verilen bu virüs Brezilya'da domuz eti kesimi yapılan bir tesiste çalışan 22 yaşındaki bir kadında görüldü.

Herhangi bir hastalık geçmişinin olmadığı belirtilen kadının ayakta tedavi edildiği ve iyileştiği açıklandı.

Yapılan testlerde virüs bulgusuna rastlanınca virüsün genetik yapısının tespiti için ileri araştırmalara başlandı.

Tesisin brezilya'da devam eden Covid-19 aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvarın yakında olması korkuyu artırdı.

Konunun Brezilya gündeminde geniş yer bulması bekleniyor.