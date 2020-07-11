11 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Brezilya'da yeni virüs paniği!

Brezilya'da yeni virüs paniği!

Brezilya'da domuz gribine benzeyen yeni bir virüs görülmesi paniğe yol açtı. Virüs vakası Brezilya'nın Paraná eyaletindeki Ibiporã bölgesinde görüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
ABONE OL
Brezilya'da yeni virüs paniği!

Brezilya'da domuz gribine benzeyen yeni bir virüs görülmesi ülkede panik yarattı.

DSÖ yaptığı açıklamada bunun domuzlarda görülen yeni bir virüs olduğunu açıklamıştı.

'AH1N2' adı verilen bu virüs Brezilya'da domuz eti kesimi yapılan bir tesiste çalışan 22 yaşındaki bir kadında görüldü.

Herhangi bir hastalık geçmişinin olmadığı belirtilen kadının ayakta tedavi edildiği ve iyileştiği açıklandı.

Yapılan testlerde virüs bulgusuna rastlanınca virüsün genetik yapısının tespiti için ileri araştırmalara başlandı.

Tesisin brezilya'da devam eden Covid-19 aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvarın yakında olması korkuyu artırdı.

Konunun Brezilya gündeminde geniş yer bulması bekleniyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA