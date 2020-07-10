Yunanistan'da gösterilere sınırlama geliyor
Yunanistan'da, protesto gösterilerinin sınırlandırılması amacıyla hazırlanan yasa tasarısı, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edildi. Parlamentoda kabul edilen yasaya göre, şiddet olaylarına sahne olabilecek gösteriler yetkililer tarafından yasaklanabilecek. Yasaklanan gösterilere katılanlara 1 yıl, şiddet olaylarına karışan göstericilere ise 2 yıl hapis cezası verilecek.
Yeni yasayla, şiddet olaylarına sahne olabilecek gösteriler yetkililer tarafından yasaklanabilecek. Yasaklanan gösterilere katılanlara 1 yıl, şiddet olaylarına karışan göstericilere ise 2 yıl hapis cezası verilecek. Gösterinin başlama ve bitiş saatinin ve yürüyüş güzergahının elektronik platform üzerinden daha önceden polise bildirilmesi gerekecek.
1 Mayıs İşçi Bayramı ve 1967'de ülkede yönetime el koyan Albaylar Cuntası'na karşı yapılan "17 Kasım" öğrenci ayaklanmasının yıl dönümünde düzenlenen gösterilerin ise önceden polise bildirilmesi gerekmiyor.
Uluslararası Af Örgütü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni yasayı "barışçıl gösterilere katılma hakkına müdahale" ifadeleriyle niteledi.
Öte yandan, Atina ve Selanik'te tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde çeşitli gruplarla polis arasında arbede yaşandı.
Atina'da, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen gösteride, yüzleri maskeli gruplar polise molotof kokteyli attı.
Polis, grupları dağıtmak için biber gazı ve ses bombası kullandı.
Çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 kişiden 9'u mahkemeye sevk edildi.
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