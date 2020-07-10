Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 557 bin 510'a yükseldi
Çin'den başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 557 bin 510’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 394 bin 651’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 225 bin 127’ye ulaştı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 795 bin 103 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 69 bin 254'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 21 bin 632 olurken, vaka sayısı ise 795 bin 605'e ulaştı.
ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ
Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 242 bin 693 olurken, 34 bin 926 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 199 bin 198'e çıkarken; 9 bin 125 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 602'ye yükselirken, hasta sayısı 287 bin 621 oldu.
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 12 BİN 305'E ÇIKTI
İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 12 bin 305'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 250 bin 458'e çıktığı açıklandı.
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