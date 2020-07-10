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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye mesajı

Devlet Başkanı , ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyaloğun olduğunu belirtti. Zelenskiy, "Yardımından dolayı Türkiye'ye ve 'a minnettarım" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesinden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Stratejik partnerimiz Türkiye'nin Savunma Bakanı'yla görüştüm." ifadesini kullanıldı.

Ukrayna'nın egemenliğini desteklediği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile sellerin yarattığı hasarın giderilmesinde ülkesine yardımından dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, "Türkiye ve Ukrayna arasında kuvvetli siyasi diyalog var." değerlendirmesinde bulundu.

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