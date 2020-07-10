10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Dünya Haberleri Uber Danimarka’ya yaklaşık 25 milyon liralık ceza ödeyecek

Uber Danimarka’ya yaklaşık 25 milyon liralık ceza ödeyecek

ve mobil uygulama üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber, ’ya 25 milyon kron (yaklaşık 25 milyon lira) para cezası ödemeyi kabul etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.07.2020
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Uber Danimarka’ya yaklaşık 25 milyon liralık ceza ödeyecek

Kopenhag Polisinden yapılan açıklamada, ABD menşeli şirketin Avrupa'daki faaliyetlerini yürüttüğü Hollanda'da kayıtlı Uber BV'nin Danimarka'da taksicilik yasasını ihlal etmekten 25 milyon kron ceza ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bu nedenle Uber BV'ye yönelik dosyanın mahkemeye gitmeden kapandığı bildirildi.

Danimarka piyasasına 2014'te giren ve 2017'de ülkedeki faaliyetlerine son veren Uber için şoförlük yapan kişilere de para cezası kesilmişti.

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