Son dakika: İngiltere'de 4 kişi terör saldırısı hazırlığındayken yakalandı

Terör örgütlerinin Avrupa'daki yapılanmasında en çok zarar gören ülkelerden biri de İngiltere'de oldu. Birçok saldırının yaşandığı İngiltere'de faicanın eşiğinden dönüldü.

İngiltere'nin Leicester şehrinde terör eylemi hazırlığında oldukları iddia edilen 4 kişi anti-terör polisleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.