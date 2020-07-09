09 Temmuz 2020, Perşembe
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Irak'ta koronavirüs nedeniyle bir günde 103 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 103 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 170 kişi enfekte oldu. Irak yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 103 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 2 bin 882'ye ulaştığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Irak'ta koronavirüs nedeniyle bir günde 103 kişi hayatını kaybetti

Ülkede 2 bin 170 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 69 bin 612'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 39 bin 502 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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