09 Temmuz 2020, Perşembe
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Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 71 tır insani yardım

() tarafından 'nin kentine 71 tır gönderildi. Malzemelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 71 tır insani yardım

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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