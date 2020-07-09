Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 71 tır insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 71 tır insani yardım gönderildi. Malzemelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Suudi kraliyet ailesine büyük şok! 50 milyonluk kumpas
- Kurye köpekle teslimat
- İran son rakamları açıkladı! Korkutan tablo
- Yanı başımızda kirli oyun! Gençlere büyük zulüm
- Avrasya ülkelerinde korkunç artış!
- "Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı"
- Ortalığı karıştıracak açıklama: ABD uçağını düşürdük
- ABD'nin çekilme kararı DSÖ'yü nasıl etkileyecek?
- Brezilya Devlet Başkanı'ndan tepki çeken karar
- Türkiye çağrısı! “Takdir ediyoruz destekleyin”
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur zamlı emekli maaşları ödeme takvimi
- A101'de bugün neler var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste
- Uzmanlar açıkladı! Altın düşecek mi? 9 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 9 Temmuz 2020 hava durumu
- A101'den perşembe sürprizi! 9 Temmuz 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?