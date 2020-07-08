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Rusya'da korona virüs (Covid-19) hızla tırmanıyor!

'da yeni tip ile boğuşuyor. Ülkede (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 700 bin 792'ye, ölü sayısı 10 bin 667'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 173 artarak 10 bin 667'ye, iyileşen sayısı 8 bin 631 artarak 472 bin 511'e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Rusya'da korona virüs Covid-19 hızla tırmanıyor!

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 562 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 700 bin 792'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 173 artarak 10 bin 667'ye, iyileşen sayısı 8 bin 631 artarak 472 bin 511'e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 27,6'sında semptom görülmedi.

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Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 621 artarak 226 bin 795'e, ölü sayısı 28 artarak 4 bin 27'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 21 milyon 700 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

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Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran'da kaldırılmıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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