Rusya'da korona virüs (Covid-19) hızla tırmanıyor!
Rusya'da yeni tip koronavirüs ile boğuşuyor. Ülkede (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 700 bin 792'ye, ölü sayısı 10 bin 667'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 173 artarak 10 bin 667'ye, iyileşen sayısı 8 bin 631 artarak 472 bin 511'e ulaştı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 562 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 700 bin 792'ye yükseldi.
Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 173 artarak 10 bin 667'ye, iyileşen sayısı 8 bin 631 artarak 472 bin 511'e ulaştı.
Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 27,6'sında semptom görülmedi.
Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 621 artarak 226 bin 795'e, ölü sayısı 28 artarak 4 bin 27'ye çıktı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 21 milyon 700 bini geçtiği kaydedildi.
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.
Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.
Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran'da kaldırılmıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Beyaz Saray'da bir muhabirde koronavirüs tespit edildi
- ABD Genelkurmay Başkanı'ndan 'Amerikan iç savaşı' açıklaması!
- ABD'den Japonya'ya F-35 satışına onay
- Trump'ın eski avukatı tekrar gözaltına alındı
- İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti
- Türk ve ABD'li firmalar için iş birliği mesajı
- Ukrayna'da bir Türk öldürülüp parçalandı
- Tahran'da bir patlama daha
- 48 hastanenin yoğun bakım servisinde yer kalmadı
- Fransa Kovid-19 rakamlarını açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?