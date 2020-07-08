ABD'nin Dünya Sağlık Örgütünden ayrılması 1 yıl sürecek
Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) ayrılmasının 1 yıl süreceğini bildirdi. BM, "ABD'nin DSÖ'den ayrılmadan önce örgüte olan finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekecek." dedi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Trump yönetiminin DSÖ'den ayrılma kararının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu talebin BM'ye bildirildiğini ifade etti.
"BORÇLAR VE FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜK..."
DSÖ üyesi ABD'nin örgütten ayrılması için 1 yıl önceden bildirimde bulunması gerektiğini belirten Dujarric, ABD'nin aynı zamanda DSÖ'ye olan borçlarını ayrılmadan önce ödemesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Trump yönetimi, dün Kongre ve BM'ye gönderilen bildirimle, ABD'nin DSÖ'den çekileceğini duyurmuştu.
TRUMP AĞIR YÜKLENMİŞTİ
DSÖ'yü daha önce de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın olmakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.
VE KARARIN VERİLMESİ SÜRECİ...
Trump, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a 18 Mayıs'ta gönderdiği mektupta, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin örgüte sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını belirtmiş, 29 Mayıs'ta ise "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklaması yapmıştı.
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