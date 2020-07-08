09 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Alman basını açıkladı! 14 tonluk uyuşturucunun arkasından Esad çıktı

Alman basını açıkladı! 14 tonluk uyuşturucunun arkasından Esad çıktı

'nın güneyinde , 1 Temmuz tarihinde şimdiye kadar tüm dünyadaki en büyük uyuşturucuyu ele geçirmişti. Ele geçirilen 84 milyon amfematin hapı rejimine ait çıktı. Alman basınına göre uyuşturucunun arkasında terör örgütü değil ’ın kardeşi Mahir var.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.07.2020
ABONE OL
Alman basını açıkladı! 14 tonluk uyuşturucunun arkasından Esad çıktı

'nın güneyinde , 1 Temmuz tarihinde şimdiye kadar tüm dünyada ele geçirilen en büyük uyuşturucuyu ele geçirmişti. İtalya 14 tonluk uyuşturucunun arkasında terör örgütü 'ın olduğunu açıklamıştı. Ancak Alman dergisindeki habere göre 84 milyon adet amfematin hapının arkasında rejimi var. Habere göre Esad'ın kalesi olan Lazkiye'de üretildiği düşünülen haplarını İtalya'ya ulaştıran da 'ın kardeşi ve Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı Tümgeneral Mahir Esad oldu.



DEAŞ'IN ELİNDE ARTIK TESİS YOK
Der Spiegel'deki haberde DEAŞ militanlarının artık çöllerde saklandıklarına dikkat çekildi ve böylesi büyüklükteki bir uyuşturucuyu üretecek tesislerinin olmadığına vurgu yapıldı. Haberde İtalya'da ele geçirilen hapların 'da yakalananlarla aynı olduğu ve o uyuşturucu maddelerin de kaynağının Lazkiye olduğunun altı çizildi. Haberde ayrıca hapların paketlerinin Esad destekçileri tarafından çok tüketilen bir çayının paketleriyle aynı olduğu kaydedildi.

1 MİLYAR EURO DEĞERİNDE
Napoli Savcılı, Salerno Limanı'nda gerçekleşen operasyonda ele geçirilen toplam uyuşturucuların 1 milyar Euro değerinde olduğunu duyurmuştu. Der Spiegel'in haberinde İtalya'nın Şam rejimi ile karşı karşıya gelmemek için hapların DEAŞ'a ait olduğunu açıkladığı ileri sürüldü.

Sabah

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA