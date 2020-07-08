Alman basını açıkladı! 14 tonluk uyuşturucunun arkasından Esad çıktı
İtalya'nın güneyinde Napoli Gümrük Muhafaza Polisi, 1 Temmuz tarihinde şimdiye kadar tüm dünyadaki en büyük uyuşturucuyu ele geçirmişti. Ele geçirilen 84 milyon amfematin hapı Şam rejimine ait çıktı. Alman basınına göre uyuşturucunun arkasında terör örgütü DEAŞ değil Beşar Esad’ın kardeşi Mahir var.
İtalya'nın güneyinde Napoli Gümrük Muhafaza Polisi, 1 Temmuz tarihinde şimdiye kadar tüm dünyada ele geçirilen en büyük uyuşturucuyu ele geçirmişti. İtalya 14 tonluk uyuşturucunun arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu açıklamıştı. Ancak Alman Der Spiegel dergisindeki habere göre 84 milyon adet amfematin hapının arkasında Şam rejimi var. Habere göre Esad'ın kalesi olan Lazkiye'de üretildiği düşünülen uyuşturucu haplarını İtalya'ya ulaştıran da Beşar Esad'ın kardeşi ve Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı Tümgeneral Mahir Esad oldu.
DEAŞ'IN ELİNDE ARTIK TESİS YOK
Der Spiegel'deki haberde DEAŞ militanlarının artık çöllerde saklandıklarına dikkat çekildi ve böylesi büyüklükteki bir uyuşturucuyu üretecek tesislerinin olmadığına vurgu yapıldı. Haberde İtalya'da ele geçirilen hapların Suudi Arabistan'da yakalananlarla aynı olduğu ve o uyuşturucu maddelerin de kaynağının Lazkiye olduğunun altı çizildi. Haberde ayrıca hapların paketlerinin Esad destekçileri tarafından çok tüketilen bir Güney Amerika çayının paketleriyle aynı olduğu kaydedildi.
1 MİLYAR EURO DEĞERİNDE
Napoli Savcılı, Salerno Limanı'nda gerçekleşen operasyonda ele geçirilen toplam uyuşturucuların 1 milyar Euro değerinde olduğunu duyurmuştu. Der Spiegel'in haberinde İtalya'nın Şam rejimi ile karşı karşıya gelmemek için hapların DEAŞ'a ait olduğunu açıkladığı ileri sürüldü.
Sabah
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