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ABD'de sular durulmuyor! Irkçılık tacizinde bulunan teknoloji şirketi CEO'su restorandan kovuldu

’nin California eyaletinde ’nde Solid8 şirketinin ’su , restoranda yemek yediği sırada sözlü olarak Asya kökenli bir aileyi taciz etti. Ünlü CEO Lofthouse, restorandaki bir garson tarafından kovuldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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ABD'de sular durulmuyor! Irkçılık tacizinde bulunan teknoloji şirketi CEO'su restorandan kovuldu

Dünyada ırkçı saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. ABD'nin California eyaletinde Silikon Vadisi'nde Solid8 şirketinin CEO'su İngiliz Michael Lofthouse, geçtiğimiz cumartesi günü restoranda yemek yediği sırada sözlü ve el hareketiyle Asya kökenli bir aileyi taciz etti. O anlar restoranda bulunan bir müşteri tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Ünlü teknoloji şirketinin CEO'su, bir kadın garson tarafından restorandan kovuldu.

ABDde sular durulmuyor! Irkçılık tacizinde bulunan teknoloji şirketi CEOsu restorandan kovuldu ABD'DE SULAR DURULMUYOR! IRKÇILIK TACİZİNDE BULUNAN TEKNOLOJİ ŞİRKETİ CEO'SU RESTORANDAN KOVULDU

"DAVRANIŞLARIM KORKUNÇ"

Irkçı taciz görüntülerini ünlü pop şarkıcısı Kelly Clarkson tarafından sosyal medyada yayınlanmasıyla ABD gündemini meşgul eden olayla ilgili Lofthouse, basına özür açıklaması gönderdi. Lofthouse "Videodaki davranışlarım korkunç. Beni affedin" dedi.

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