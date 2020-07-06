06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Nijerya'da yolcu teknesi battı! 21 kişi öldü

'nın Benue eyaletindeki Benue Nehri'nde yolcu teknesi battı. Meydana gelen kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, birçok kişiden de haber alınamadığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2020
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Nijerya'da yolcu teknesi battı! 21 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Benue eyaletindeki Benue Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan tekne aşırı yük nedeniyle battı.

Kazada, 21 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişiden haber alınamıyor.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Anene, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Teknede toplamda kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana gelebiliyor.

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