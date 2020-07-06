Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 273 kişi öldü
Son dakika haberine göre Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 273 artarak 30 bin 639'a ulaştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Meksika'da 273 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 683 artışla 256 bin 848'e çıktı.
Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 155 bin 604 kişi iyileşti.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
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