05 Temmuz 2020, Pazar
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İran koronavirüsten ölenlerin sayısını açıkladı!

Son dakika haberi...'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.07.2020
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İran koronavirüsten ölenlerin sayısını açıkladı!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte ülke genelinde 163 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bu, ülkede salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı olurken, toplam ölü sayısı da 11 bin 571'e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 2 bin 560 artışla 240 bin 438'e çıktığı İran'da, ağır hasta sayısı ise 3 bin 168 olarak açıklandı.

Son dakika: Koronavirüs ile mücadelede ikinci dalgayı yaşayan İran vaka sayısında Türkiyeyi geçti SON DAKİKA: KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE İKİNCİ DALGAYI YAŞAYAN İRAN VAKA SAYISINDA TÜRKİYE'Yİ GEÇTİ

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