03 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: İngiltere'den Türkiye'ye karantina muafiyeti

Son dakika haberine göre;  yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada ’ye muafiyet getirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Son dakika: İngiltere'den Türkiye'ye karantina muafiyeti

İngiltere yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'ye muafiyet getirdi.

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