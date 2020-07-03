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İngiltere'den flaş Türkiye hamlesi

Koronavirüs tedbirleri gereği yurt dışından gelenleri 14 günlük karantinada tutan İngiltere, 56 ülkeye muafiyet getirdi. İngiltere'nin yeni hamlesindeki 56 ülke arasında Türkiye de yer aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.07.2020
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İngiltere'den flaş Türkiye hamlesi

İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye dahil 56 ülkeye muafiyet getirdi.

İngiliz Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkeye yurt dışından gelişlerde uygulanan 14 günlük karantina kuralında muafiyet tanınan 56 ülke arasında Türkiye'ye de yer verdi.

Söz konusu 56 ülkeden İngiltere'ye gelecek yolcular, eğer önceki 14 gün boyunca listede yer almayan bir ülkede bulunmamışsa 14 gün karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

Listede, ABD, Meksika ve Brezilya gibi Kovid-19 salgınının artarak devam ettiği ülkelere yer verilmedi.

İngiltere, 8 Haziran'dan itibaren yurt dışından gelenlere 14 gün karantina zorunluluğu getirmişti.

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