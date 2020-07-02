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İtalya koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri.. Koronavirüsün Avrupa'da en büyük darbe vurduğu ülkelerden biri olan İtalya, son vaka sayılarını açıkladı. İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 818'e çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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İTALYA KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 34 bin 818'e çıktı.

Ülkede 4 ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 195 düşüşle 15 bin 60'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 240 bin 961'e ulaştı. Son 24 saatte 201 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 366 artışla 191 bin 83'e yükseldi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 34 bin 818'e çıktı.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 498 bin 719 test yapıldı.

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