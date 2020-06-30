30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Dünya Haberleri Suudi Arabistan'da bir günde 4 bin 387 Kovid-19 vakası tespit edildi

Suudi Arabistan'da bir günde 4 bin 387 Kovid-19 vakası tespit edildi

'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 387 yeni vaka tespit edildi. Öte yandan ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1649'a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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SUUDİ ARABİSTAN'DA KORKUTAN ARTIŞ!

yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 50 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1649'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 4 bin 387 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 190 bin 823'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 130 bin 766'ya ulaştığı bilgisi verildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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