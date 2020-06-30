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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev önerdi 130'dan fazla BM ülkesi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı 'in Birleşmiş Milletler () Genel Kurulunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) küresel mücadelenin konuşulacağı özel bir oturum düzenlemesi önerisinin 130'dan fazla ülke tarafından kabul edildiğini bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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ALİYEV ÖNERDİ 130'DAN FAZLA BM ÜLKESİ KABUL ETTİ

Hacıyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aliyev'in 4 Mayıs'ta düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi toplantısında Genel Kurulunun devlet ve hükümet başkanları düzeyinde özel bir oturum yapılması önerisi üzerine BM Genel Sekreteri'nin ülkelere başvuru yaptığını belirtti.

Kovid-19'la mücadele konusundaki küresel dayanışmanın yeterli olmadığını, ülkeler arasındaki fikir ayrılıklarının mücadeleye engel oluşturduğunu söyleyen Hacıyev, "130'dan fazla ülke Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisini kabul etti. Aliyev küresel dayanışma için böyle bir girişimde bulundu. Toplantının kısa zamanda organize edileceğini ümit ediyoruz. Dünyanın bir an önce sıkı iş birliği gerçekleştirmesi lazım." dedi.

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